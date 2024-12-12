Sutopu Dünya Kupası Türkiye'de OIynanacak

Sutopu sporunun en prestijli turnuvalarından olan Dünya Kupası Division 2 karşılaşmaları Türkiye’de oynanacak. Dünya Kupası Division 2 Kadınlar ve Erkekler Mücadeleleri 14-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

Son yıllarda çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Türkiye, bu kez Türkiye Sutopu Federasyonu’nun önderliğinde Dünya Kupası Division 2 Kadınlar ve Erkekler Grup Mücadeleleri'ne ev sahipliği yapacak.

Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde 14-21 Aralık tarihleri arasında 12 ülke kadın milli takımı ile 12 ülke erkek milli takımı 4'er farklı grupta mücadele edecek.

GRUPLARDA DURUM NE?

Kadınlarda İngiltere, Bulgaristan, Türkiye (A Grubu), Çekya, Almanya, Singapur (B Grubu), Çin, Güney Afrika, Japonya (C Grubu), Fransa, Portekiz, Hırvatistan (D Grubu); erkeklerde ise Güney Afrika, İran, Ukrayna (A Grubu), Portekiz, İngiltere, Çin (B Grubu), Malta, Singapur, Almanya (C Grubu), Hollanda, Slovakya, Türkiye (D Grubu) grup mücadelelerinde galip gelmeye çalışacak.

Kadınlar müsabakaları 14-17 Aralık tarihlerinde, erkeklerin müsabakaları ise 18 - 21 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Müsabakalar sonucunda Dünya Kupası Division 1'e yükselecek kadın ve erkek milli takımları belli olacak.

Kaynak: DHA