2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın Ev Sahipleri Belli Oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 ve 2034 Dünya Kupalarının hangi ülkelerde düzenleneceği açıkladı.

Infantino’nun açıklamasında göre, 2030 Dünya Kupası, Fas ve Portekiz’in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 2024 Dünya Kupası’nın ev sahibi ise Suudi Arabistan olacak.

FIFA Başkanı, Dünya Kupası ev sahiplerini açıklarken, “Bu, birliğin gücünü göstermek için tarihi bir fırsat. Futbol aracılığıyla dünyayı birleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan kararı bazı insan hakları örgütleri tarafından büyük tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi