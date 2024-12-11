Fenerbahçe Tribünleri Kızgın: Kadıköy'de 'Ali Koç İstifa' ve 'Aziz Yıldırım' Tezahüratı
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Kadıköy’de Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 2-0 yenildi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - lacivertlilerde tribünlerden devre arasından maçın son bölümüne kadar 'Ali Koç istifa' ve ‘Aziz Yıldırım’ tezahüratları yükseldi. Ayrıca maçın sonunda kapılar geç açılarak Ali Koç’un stadı terk etmesi beklendi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadeleyi 2-0 mağlup tamamlayan sarı - lacivertlilerde tribünlerden stem dolu tepki geldi.
'ALİ KOÇ İSTİFA'
İlk yarının son anlarında Inaki Williams'in müthiş golüyle farkın 2'ye çıkması, Ülker Stadı'nda bulunan Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Kadıköy'de hedefteki isim Başkan Ali Koç oldu. Fenerbahçe tribünleri, 'Ali Koç istifa' ve ‘yönetim istifa’ tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürat maçın son dakikasına kadar sürdü...
'AZİZ YILDIRIM' TEZAHÜRATLARI
Karşılaşmanın ikinci yarısında da tepkiler dinmedi. Karşılaşmada son 20 dakikaya girilirken bu sefer sarı - lacivertli taraftarlardan 'Aziz Yıldırım' sesleri yükseldi. Sarı Lacivertli ekip taraftarları, dakikalar boyunca Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken eski başkan Aziz Yıldırım'ı göreve çağırdı.
ALİ KOÇ STADI ERKEN TERK ETTİ
Ali Koç stadı erken terk etti. Statta kapılar geç açılacak diye anons yapılırken Koç, stadı terk ettikten sonra kapılar açılarak tribünler boşaltıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem