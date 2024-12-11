Trabzonspor, Galatasaray'a Hazırlanıyor

Süper Lig'de son yılların en kötü başlangıcına imza atan Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili ekipte çalışmalar yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Galatasaray'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Galatasaray'a Hazırlanıyor - Resim : 1

Kötü günleri geride bırakmak isteyen bordo-mavililer, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirildi. Sürat çalışması ile devam eden antrenman kondisyon ağırlıklı dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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