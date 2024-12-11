Fenerbahçe, Evinde Athletic Bilbao'ya Mağlup Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ve Athletic Bilbao, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.



Athletic Bilbao, 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.



İspanyol temsilcisi puanını 16 yaptı. İkinci yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise 8 puanda kaldı.ATHLETIC

BILBAO NAMAĞLUP

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi gösterdiği performansla dikkat çekti. 16 puanla zirveye ortak olan İspanyol ekibi oynadığı maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. 5 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Athletic Bilbao yoluna namağlup devam ediyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri

Atletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Alvarez, Paredes, Berchiche, Jaureguizar, Galarreta, Inaki, Sancet, Nico Williams, Guruzeta

CANLI ANLATIM | FENERBAHÇE 0-2 ATLETIC BILBAO

90+1' SARI KART | Orta alanın solunda Amrabat ve Sancet arasında gerginlik yaşandı. Pozisyonun ardından Amrabat ve Sancet sarı kart gördü.

80' SARI KART | U.Gomes, orta alanda Amrabat'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

75' İrfan Can'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada En Nesyri arka direkte içeriye kafayla çevirdi fakat top kalecide kaldı.

69' KIRMIZI KART | Mert Müldür, orta sahanın solunda Inaki Williams'a faul yaptığı için ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65' Orta alanda, Dzeko'nun En-Nesyri'ye verdiği pasın ardından En-Nesyri, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale yakınında Maximin, topa müdahale etmek istedi ancak savunma, Maximin'den önce araya girerek topu uzaklaştırdı ve top kaleci Agirrezabala'nın kontrolünde kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

63' Orta alanda, Jauregizar, İsmail Yüksek'ten kaptığı topun ardından pasını Sancet'e verdi. Sancet'in ceza yayından sağ ayağının içiyle çektiği şut, kalenin üstünden dışarı gitti.

59' Maximin'in sağ kanattan açtığı ortada, arka direkten Tadic topu kale sahasına indirdi; ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

57' SARI KART | Mert Müldür, kendi yarı alanının yay sağ çaprazında Inaki Williams'a faul yaptığı için sarı kart gördü.

52' Inaki Williams'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Berenguer, gelişine bir vuruş denedi ancak top üstten dışarı çıktı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

45' Gol | Athletic Bilbao 2-0 öne geçti. Sancet, orta alandan topu sürerek sağ kanatta bulunan Iñaki Williams'a pasını verdi. I. Williams, ceza sahasının sağından sağ ayağının üstüyle bir şut çekti ve top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu.

44' Tadic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma karşıladı; ancak top, rakip ceza yayı solunda Mert'in önünde kaldı. Mert, topu sürerek ceza sahasına girdi, ancak kale sahasında savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

42' Maximin, sol kanattan rakip ceza yayı solundaki Mert'e pas verdi. Mert, sağ ayağının içiyle uzak direğe doğru bir şut çekti; ancak top az farkla dışarı çıktı.

36' Athletic Bilbao'da Nico Williams, rakip yarı alanının solunda kendini yere bıraktı. Hakem Irfan Peljto, sağlık ekibini sahaya davet etti. Athletic Bilbao'da Nico Williams yerine Berenguer oyuna dahil oldu.

33' Tadic'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, Maximin topu uzak direkten kale sahasına çevirdi; ancak Yeray araya girerek topu uzaklaştırdı.

32' Saint Maximin, orta alandan rakip kaleye doğru topu sürerek ilerledi; ancak savunmada Yuri araya girerek tehlikeyi önledi.

25' Szymanski'nin sol kanattan çizgiye kadar inip açtığı ortada Gorosabel araya girerek topu kornere gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Maximin'in kullandığı köşe vuruşunda Athletic Bilbao savunması topu karşıladı.

18' İsmail, rakip yarı alanın ortasından topu sürerek Tadic'e derin bir pas gönderdi. Ancak Tadic, topa hareketlenmediği için top doğrudan dışarı çıktı.

7' SARI KART | Yeray Alvarez, orta alanda İsmail Yüksek'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

5' Gol | Athletic Bilbao, Inaki Williams'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Agirrezabala uzun kullandı. Topu kontrol etmek isteyen Samet Akaydin Livakovic'e dönmek istedi. Pas kısa kalınca Athletic Bilbao'dan Guruzeta araya girdi. İspanyol oyuncu, Inaki Williams'a pas verdi ve Williams takımını öne geçiren golü kaydetti.

1' Başarılar Fenerbahçe! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...