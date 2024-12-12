Fenerbahçe'den 'Kabus' Gibi İstatistik

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Atletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla yenildi. Sarı-lacivertli ekibin isabetli şut istatistiği ise saç baş yoldurdu.

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Fenerbahçe'den 'Kabus' Gibi İstatistik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında kendisi sahasında Atletic Bilbao’ya mağlup oldu. 2-0’lık yenilginin ardından bir istatistik ise dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekip, maç boyunca İspanyol rakibinin kalesine yalnızca 1 kez isabetli şut çekebildi. Bu şutun sahibi ise Fenerbahçe’nin veteran golcüsü Edin Dzeko’dan geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar yenilginin ardından çılgına dönerken, Başkan Ali Koç ve yönetime isyan etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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