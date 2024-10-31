10 Yaşındaki Milli Satranççı Deniz Cıvaş Hayatını Kaybetti

Türkiye Satranç Federasyonu, yaptığı bir paylaşımla 10 yaşındaki milli satranç oyuncusu Deniz Cıvaş'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Cıvaş'ın vefatıyla ilgili bir bilgi verilmezken, genç yaştaki bu kayıp spor camiasını yasa boğdu.

KAN DUYURUSU AÇMIŞLAR

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Deniz Cıvaş adına, B+ Trombosit beyaz kana ihtiyaç olduğuna dair ilanlar açıldığı ve Cıvaş'ın çocuk yoğun bakım ünitesinde yattığı öğrenildi.

Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde oldu:

"Sporcumuz Deniz Cıvaş’ın vefat haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm satranç camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Sözün bittiği yerdeyiz çok üzgünüz…

Başımız sağ olsun…"

Sporcumuz Deniz Cıvaş’ın vefat haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm satranç camiamıza başsağlığı diliyoruz.



Sözün bittiği yerdeyiz çok üzgünüz…



Başımız sağ olsun… pic.twitter.com/plHPSK8CsA — Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) October 31, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem