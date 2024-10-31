Galatasaray Davinson Sanchez İçin Dünyaları İsteyecek

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Davinson Sanchez Avrupa kulüplerinin ilgi odağı oldu. Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldız için talep edeceği bonservis dudak uçuklattı.

Galatasaray Davinson Sanchez İçin Dünyaları İsteyecek

Galatasaray’ın, Davinson Sanchez için isteyeceği bonservis bedeli belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin kapısını Sanchez için çalacak olan kulüplerin kesenin ağzını açması gerekecek.

Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkat çeken Davinson Sanchez, Avrupa devlerinin ilgi odağı oldu. Yıldız savunmanın adı son olarak Real Madrid ile anıldı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldız için isteyeceği bonservis bedelini belirlediği bildirildi.

Galatasaray’ın kapısını Sanchez için çalacak takımlardan 30 milyon Euro isteyeceği aksi takdirde transfere sıcak bakılmayacağı kaydedildi.

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