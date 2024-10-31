Beşiktaş'a 3 Oyuncusundan Müjde

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'dan iyi haber geldi. Üç oyuncunun Kasımpaşa maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'a 3 Oyuncusundan Müjde

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan 3 oyuncudan müjde geldi. Kasımpaşa maçı öncesi siyah-beyazlı kulübün içi biraz olsun rahatladı.

Galatasaray’a 2-1 kaybedilen derbinin ardından moraller bozulurken, Beşiktaş’ta sakatlıklarını atlatan Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica’nın cumartesi günü Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

Lyon ve Galatasaray maçlarında sahada olmayan Rashica, sol uyluk adalesinden sakatlanmıştı. Günok ise sol omuz üst kas grubundan sakatlanmıştı.

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