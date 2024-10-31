Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Beykoz’da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir dizi operasyon geçirdi. Akın yaşadığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından durumuna dair açıklamalar yaptı. Akın, Fenerbahçe yönetimine sitem etti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE SİTEM

Akın, yaşadığı zor süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir destek veya geçmiş olsun mesajı almadığını söyleyerek “Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sevenlerinin manevi desteklerini unutmadığını ve bu desteğin kendisine güç verdiğini belirten Akın, “Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.” sözleriyle takipçilerinden destek beklediğini ifade etti.

İşte Serhat Akın'ın o paylaşımı:

Kaynak: Gerçek Gündem