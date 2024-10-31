Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Silahlı saldırıya uğrayan eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Fenerbahçe yönetimine sitem etti. Akın, "Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı" diye tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler

Beykoz’da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, bir dizi operasyon geçirdi. Akın yaşadığı saldırı sonrası sosyal medya hesabından durumuna dair açıklamalar yaptı. Akın, Fenerbahçe yönetimine sitem etti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİNE SİTEM

Akın, yaşadığı zor süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir destek veya geçmiş olsun mesajı almadığını söyleyerek “Geçirdiğim bu süreçte mevcut Fenerbahçe yönetiminden ne bir ziyaret ne de bir çiçek aldım. Bu vefasızlık, en az yaşadığım olay kadar ağırdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sevenlerinin manevi desteklerini unutmadığını ve bu desteğin kendisine güç verdiğini belirten Akın, “Dualarınızı esirgemeyin. Allah hepinizden razı olsun.” sözleriyle takipçilerinden destek beklediğini ifade etti.

İşte Serhat Akın'ın o paylaşımı:

Silahlı Saldırıya Uğramıştı! Serhat Akın'dan Fenerbahçe Yönetimine Zehir Zemberek Sözler - Resim : 1

Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'dan Sürpriz Karar!Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'dan Sürpriz Karar!Güncel

Herkes İşin İçinde Ama Kimsenin Haberi Yok! Serhat Akın Saldırısında İfadeler Ortaya ÇıktıHerkes İşin İçinde Ama Kimsenin Haberi Yok! Serhat Akın Saldırısında İfadeler Ortaya ÇıktıSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Serhat Akın Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına İlk Tepki ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İlk Tepki
CHP'li Belediye Başkanları Esenyurt Belediyesi Önüne Çağrıldı CHP'li Başkanlar Esenyurt Belediyesi'ne Çağrıldı
Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı Katran Sabununun Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı: Uzmanı Açıkladı