CHP'li Belediye Başkanları Esenyurt Belediyesi Önüne Çağrıldı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün gece saatlerinde tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne ise Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım atandı.

Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması tepkileri beraberinde getirdi. Hukuksuzluğa karşı CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'da bir araya gelecek.

CHP'li tüm belediye başkanları Esenyurt Belediyesi önüne çağrıldı. Programlarını iptal edip İstanbul'a hareket eden il ve ilçe belediye başkanları saat 16.00'daki buluşmaya katılacak.

Kaynak: ANKA