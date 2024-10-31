CHP'li Belediye Başkanları Esenyurt Belediyesi Önüne Çağrıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyım olarak Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atandı. CHP'li tüm belediye başkanları hukuksuzluğa karşı bugün Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelecek.

Son Güncelleme:
CHP'li Belediye Başkanları Esenyurt Belediyesi Önüne Çağrıldı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmasının ardından dün gece saatlerinde tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne ise Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım atandı.

Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanması tepkileri beraberinde getirdi. Hukuksuzluğa karşı CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'da bir araya gelecek.

CHP'li tüm belediye başkanları Esenyurt Belediyesi önüne çağrıldı. Programlarını iptal edip İstanbul'a hareket eden il ve ilçe belediye başkanları saat 16.00'daki buluşmaya katılacak.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
Fay Hattından Sıcak Su Çıkıyor, Felaket Kapıda... O Kentte En Az 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak Fay Hattından Sıcak Su Çıkıyor, Felaket Kapıda!
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in Tutuklanmasına İlk Tepki ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İlk Tepki
Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın Ünlü Bankanın Müşterilerine Dolandırıcılık Şoku: Sakın Bu Mesaja Tıklamayın
Daha Arama Çalışmaları Sürerken... Narin'in Babasına Gelen Esrarengiz Mesaj Narin'in Babasına Gelen Esrarengiz Mesaj
Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı
KYK Yurdu Değil Zindan! Su Yok, İnternet Yok, Asansörler Arızalı... KYK Yurdu Değil Zindan!