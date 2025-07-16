Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı

Birçok esnaf kartla ödemeyi kabul etmiyor. Gerekçe olarak ise yüksek komisyon oranları gösteriliyor. Bu nedenle vatandaşla esnaf arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Artan şikayetler üzerine konu siyasetin gündemine taşındı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin Bakan Şimşek’e talimat verdi.

Son Güncelleme:
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde birçok işyeri, kartla ödeme kabul etmek istemiyor. Esnafın bu tercihi, hem vergi yükü hem de yüksek banka komisyonları nedeninden oluyor.. Kartlı ödeme yapıldığında alışverişin resmiyete dökülmesi, esnaftaki vergi yükünü artırıyor. Ancak işyerlerinin tüketiciye sunduğu gerekçe genellikle banka komisyonlarının yüksekliği oluyor. Bu durum, alışveriş sırasında sıkça tartışmalara ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor.

KIZILCAHAMAM'DA GÜNDEME GELDİ

Ekonomim'den Beste Karalar'ın haberine göre, kredi kartıyla ödeme yapamayan vatandaşlardan gelen şikayetler artarken, konu siyasi gündeme de taşındı. AKP'nin hafta sonu Kızılcahamam’da düzenlediği kampın ana başlıklarından biri de bu konu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'YARIYA İNDİRİN' TALİMATI

Bazı milletvekilleri, banka ve ödeme kuruluşlarının aldığı komisyonların tamamen kaldırılmasını önerdi. Konuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sorunun çözülmesi için talimat verdiği öğrenildi. Ancak Şimşek’in, piyasa dengeleri nedeniyle komisyonların tamamen sıfırlanmasının gerçekçi olmayacağını ifade ettiği belirtiliyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “O halde en azından yarıya indirin” diyerek indirim yönünde bir adım atılmasını istediği kaydedildi.

'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama GeldiEkonomi
Mehmet Şimşek İmzaladı Hepsi Kesinleşti! Zam, Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik Ücreti...Mehmet Şimşek İmzaladı Hepsi Kesinleşti! Zam, Kıdem Tazminatı, Bedelli Askerlik Ücreti...Ekonomi

Etiketler
Mehmet Şimşek Kredi Kartı
Son Güncelleme:
Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar Yazın Yapın, Kış Boyu Taptaze Tüketin! İşte Kirazı Çekirdekli ve Çekirdeksiz Saklamanın Püf Noktalar
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu Köpekler ve Sahipleri Birbirlerine Benziyor mu? Bilimsel Kanıt Ortaya Kondu
Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali Gram Altın Uçuşa Geçti! Altında Yeni Rekor Sinyali
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
'Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı' İddiası Gündem Oldu, Bakanlıktan Açıklama Geldi Bakanlıktan 'Şimşek' Hızında Faiz İndirimi Açıklaması
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi! Bugün Karar Bekleniyor Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı