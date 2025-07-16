Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı

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Türkiye genelinde birçok işyeri, kartla ödeme kabul etmek istemiyor. Esnafın bu tercihi, hem vergi yükü hem de yüksek banka komisyonları nedeninden oluyor.. Kartlı ödeme yapıldığında alışverişin resmiyete dökülmesi, esnaftaki vergi yükünü artırıyor. Ancak işyerlerinin tüketiciye sunduğu gerekçe genellikle banka komisyonlarının yüksekliği oluyor. Bu durum, alışveriş sırasında sıkça tartışmalara ve müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor.

KIZILCAHAMAM'DA GÜNDEME GELDİ

Ekonomim'den Beste Karalar'ın haberine göre, kredi kartıyla ödeme yapamayan vatandaşlardan gelen şikayetler artarken, konu siyasi gündeme de taşındı. AKP'nin hafta sonu Kızılcahamam’da düzenlediği kampın ana başlıklarından biri de bu konu oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'YARIYA İNDİRİN' TALİMATI

Bazı milletvekilleri, banka ve ödeme kuruluşlarının aldığı komisyonların tamamen kaldırılmasını önerdi. Konuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sorunun çözülmesi için talimat verdiği öğrenildi. Ancak Şimşek’in, piyasa dengeleri nedeniyle komisyonların tamamen sıfırlanmasının gerçekçi olmayacağını ifade ettiği belirtiliyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “O halde en azından yarıya indirin” diyerek indirim yönünde bir adım atılmasını istediği kaydedildi.