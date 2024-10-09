Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'dan Sürpriz Karar!
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından üçüncü ameliyata girecek olan Serhat Akın, iyileşme sürecinin ardından Almanya'ya yerleşme kararı aldı.
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vurulmuştu. Saldırının ardından iki ameliyat olan Akın, bir operasyon yine geçirecek.
ALMANYA'YA YERLEŞECEK
Eski futbolcu, iyileşme sürecinin ardından hayatında yeni bir sayfa açacak. Ajansspor'un haberine göre Serhat Akın temelli olarak Almanya'ya yerleşecek.
BABASI TALEP ETTİ
Haberde Serhat Akın'ın babasının, saldırı sonrası oğlundan Almanya'ya dönmesini istediği belirtildi. Eski milli futbolcunun da bu yönde karar aldığı ve bundan böyle Almanya'da yaşayacağı bildirildi.
Serhat Akın'ın ailesi Almanya'da yaşarken, çocukları da burada eğitim hayatını sürdürüyor.
Kaynak: Ajansspor