Erman Toroğlu'ndan Çok Konuşulacak Galatasaray İddiası: Duman Ederler

Galatasaray, ligde fırtına gibi futboluna devam ederken, spor yorumcusu Erman Toroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un başarılı olmadığını söyledi.

Deneyimli teknik adamın elindeki kadro ile başarılı olmadığını vurgulayan Erman Toroğlu, "Hangi ligden bahsediyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde yoksan başarılı değilsin. Mahalle takımlarıyla berabere kalıyorlar. Hepsi borç batağındalar ama transfer yapıyorlar. Türkiye'de hala futbol oynanmıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları, Türkiye standartlarının çok üstünde" dedi.

'GALATASARAY'I DUMAN EDER'

Toroğlu, Osimhen ile Icardi’nin zorlu maçlarda aynı anda sahada olamayacağını belirttiği açıklamasında şöyle devam etti:

"Derbide ne Galatasaray ne de Beşiktaş iyiydi. Victor Osimhen'in attığı gole bakın, 2-3 metre yanında savunan yoktu. Antrenmanda çalıştır, atamazsın.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi yan yana oynasın, Avrupa'daki mahalle takımları Galatasaray'ı duman eder. Samsunspor ve Göztepe maçında göreceğim. Galatasaray, yiyorsa Tottenham ve Ajax maçlarına çıksın. Türkiye'de Bodrum FK, Alanyaspor, Antalyaspor'a karşı oynatırsın ama daha derli toplu takımlar karşısında oynat bakalım ne olacak?"