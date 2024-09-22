Türk Satranç Oyuncuları Olimpiyat'ta 12. Oldu

Türkiye,45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda dünyanın en iyi 12 ülkesi arasına girdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay:“Türk satrancı dünyada hızla yükseliyor, genç yıldızlarımız parlıyor ”dedi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı sona erdi. Satranç Olimpiyatı’nda Erkek A Milli Takımı dünyanın en iyi 12 ülkesi arasında yer aldı. 7’inci ile eş puana sahip olan A Milli Takımı averaj farkı nedeniyle 12’inci sırada yer aldı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda A Millilerin çok güçlü rakiplerine karşı çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, “Olimpiyatlarda çok güçlü ülkelerle yarıştık. Dünyanın zirvesine oynadık. Daha iyi olacağımız günler geliyor. Erkeklerde 194 ülke, kadınlarda 180 ülke arasında Türk milli takımlarımız iyi sonuçlara imza attı. Alt yapıdan gelen gençlerimiz Türk satrancının geleceği olacak” ifadesini kullandı.

Satranç Olimpiyatı’nda, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2. Masa üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.Açık kategoride 194 ülkenin yarıştığı olimpiyatlarda (GM) Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can’dan oluşan Erkek A Milli Takımı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1yenilgi aldı.

180 ülkenin yarıştığı Kadınlar Kategorisi’nde ise Kadın A Milli Takımı 26. sırada yer aldı. Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, Kadın Uluslararası Usta (WIM) Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova’dan oluşan Kadın A Milli Takımı 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

AÇIK KATEGORİ VE KADINLAR KATEGORİSİNDE HİNDİSTAN ŞAMPİYON OLDU

Şampiyonada açık kategori ve kadınlar kategorisinde Hindistan şampiyon oldu. Açık kategoride ABD ikinci ve Özbekistan üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde Kazakistan ikinci ve ABD üçüncü sırada yer aldı. FIDE’nin, dünya satrancının en önemli organizasyonlarından biri olan ve iki yılda bir düzenlediği 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda Açık Kategori’de 194 ülkeden 977 sporcu, Kadınlar Kategorisi’nde 180 ülkeden 907 sporcu hamle yaptı. Olimpiyat, açık ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlendi. Takımlar her iki kategoride de 4 asil ve 1 yedek sporcuyla yarıştı.

Kaynak: ANKA