Milli Yelkencilerden 3 Madalya

Milli yelkenciler 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Milli Yelkencilerden 3 Madalya

Milli yelkenciler, Macaristan'da düzenlenen 420 Macaristan Ulusal Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Veszprem ilçesi Csopak Köyü'nde düzenlenen 4 günlük şampiyona bugün tamamlandı.

Organizasyonda Ece Çaldağ-Ekin Derindere ikilisi, 420 17 yaş altı kategorisinde 2. olurken, 420 kızlarda ise üçüncülük elde etti.

Osman Reşat Kozikoğlu-Lila Akçor ikilisi ise 420 17 yaş altında üçüncü oldu.

Şampiyonada 41 ekip arasında genel klasmanda Ege Erdemli-Efe Özgenç ikilisi 5'inci, Ece Çaldağ-Ekin Derindere 7'nci, Osman Reşat Kozikoğlu-Lila Akçor 9'uncu ve Sezer Ege Tezel-Doruk Efe Nalbantoğlu da 16'ncı sırada yarışı tamamladı.

Kaynak: AA

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