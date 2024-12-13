Kışın Felaketi Geri Döndü! Grip, Nezleden Daha Tehlikeli, Tedavi Edilmezse…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, çok sayıda hastalığı da beraberinde getirdi. Grip, nezle dışında herkes tarafından az bilinen bir kış hastalığı olan orta kulak iltihabı için uzman isim uyardı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zekiye Kabaş, tedavi edilmeyen orta kulak iltihaplarının ciddi sorunlara yol açabileceği söyledi.

“YÜZ FELCİ, BEYİN ABSESİ…”

Kabaş “Kulak zarında çökme veya yapışmalar, kulak zarı delinmeleri, işitmeyi sağlayan kemikçik zincirde erimeler, kalıcı işitme kayıpları, sürekli iltihabi akıntılar, kolesteatom oluşumu, yüz felci, denge bozukluğu ve baş dönmeleri, menenjit, beyin absesi gelişimi görülebilir” diyerek uyardı.

Kabaş ateş, işitme problemleri ve kulak akıntısı ile gelebilen orta kulak iltihabının erken tanı, tedavi ve düzenli takip ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

"ÇOCUKLARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Orta kulak iltihaplarının sıklıkla aniden ortaya çıktığını belirten Kabaş tedavisi hakkında şu bilgileri verdi: Genellikle çocuk yaş grubunda görülür. Orta kulaktan hava, sıvı ve mikrobiyal alışveriş genze açılan östaki tüpü vasıtasıyla olur. Çocuklarda bu organ erişkinlere göre daha yatay yerleşimli olduğundan orta kulağa mikrobiyal geçiş daha kolay, aksi yönde bir geçiş ise daha zor olmaktadır. Ayrıca çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik tablolar erişkinlere göre daha sık izlenmektedir. Yine geniz eti büyüklüğü çocuklara has bir durumdur. Tüm bu sebeplerle çocuklarda, orta kulak iltihabı daha sıktır.

BELİRTİLERİ NELER?

“Ağrı ve ateş görülmez ancak; işitme azlığı, kulakta dolgunluk ve tıkanıklık hissi gelişir” diye vurgulayan Kabaş, belirtileri şöyle açıkladı: Geçici işitme azalması veya kulakta dolgunluk hissi, kulak zarında delinme olmuşsa akıntı.

“KULAK ZARINDA ÇÖKME OLABİLİR”

Sonbahar ve kış aylarında orta kulak iltihabı geçirme riskinin arttığını belirten Kabaş, “Tedavi edilmeyen orta kulak iltihapları ciddi sorunlara yol açabilir. Kulak zarında çökme ve/veya yapışmalar, kulak zarı delinmeleri, işitmeyi sağlayan kemikçik zincirde erimeler, kalıcı işitme kayıpları, sürekli iltihabi akıntılar, kolesteatom oluşumu (iltihap sonucu oluşan ve kemik yapılarda erezyon yapabilen doku), yüz felci, denge bozukluğu ve baş dönmeleri, menenjit, beyin absesi gelişimi görülebilir. Bu tip komplikasyonların gelişimini önlemede tedavi sırasında ilaç kullanımının yanı sıra; düzenli takip de çok önemlidir” diyerek uyardı.

Kaynak: İHA