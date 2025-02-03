Her Detayı Kan Donduran Cinayet... Flört Etmek İsterken Öldürüldü!

ABD'nin Chicago eyaletinde 63 yaşındaki George N. Levin adlı erkek, 26 Ocak Pazar günü Norwood Park mahallesindeki evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu. Cinayetle ilgili olarak 21 yaşındaki Geiderwuin Bello Morales ve 29 yaşındaki Jefferson Ubilla-Delgado isimli şahıslar gözaltına alındı.

İki adamın da "cinayet" ve "60 yaş üstü bir kurbana karşı soygun" suçuyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Öldürülen Levin'in, Bello Morales ve Ubilla-Delgado ile LGBTİ+flört uygulaması Grindr aracılığıyla tanıştığı ve iki adamın 26 Ocak Pazar gecesi kendisinin evine gittiği belirtildi.

BODRUMDA BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Levin'in kız kardeşi, ağabeyini evinin bodrum katında koli bandıyla bantlanmış, ağzına bir çorap tıkanmış ve bir uzatma kablosuyla bağlanmış olarak buldu. Kardeşler, aynı binadaki iki ayrı dairede yaşıyordu. Kadın, ağabeyinin dairesinden gelen yüksek sesli bir patlama duyduğunu ve yerel saatle akşam 8 sularında ona bakmaya gittiğini söyledi.

Levin'in kız kardeşi, tutuklulardan Bello Morales'i ağabeyinin yatak odasından çıkarken gördüğünü ve ona kardeşinin nerede olduğunu sorduğunda, Bello Morales'in "Evet, kardeşinle birlikteyim. Seni aramasını sağlayacağım" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Saat 20:30 sularında ise Levin'in kız kardeşi adamı aramaya ve mesaj atmaya çalıştı, ancak iddiaya göre Levin'in verdiği yanıtlar "onu başından savıyor" gibiydi. Yaklaşık iki saat sonra, kardeşini tekrar kontrol etmeye gittiğinde de kapısının kilitli olduğunu gördüğünü, daireye girdiğinde ise Levin'i “dokunulamayacak kadar soğuk” bulduğunu bildirdi.

TELEFON VE KARTLARINI DA ÇALDILAR

Chicago Sun-Times'ın haberine göre, 26 Ocak Pazar gecesi çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde Bello Morales ve Ubilla-Delgado'nun bir elektronik sigara dükkanında ve bir benzin istasyonunda Levin'in kartlarını ve telefonunu kullanarak alışveriş yapmaya ve banka hesabından para çekmeye çalıştıkları görüldü. Zanlıların Levin'in hesabı üzerinden Amazon'da 4 bin dolardan fazla harcama yaptıkları ifade edildi.

Mahkemede konuşan zanlıların avukatları, polisin Levin'in eşyalarıyla birlikte iki adamın güvenlik kamerası görüntülerini elde etmesine rağmen, 63 yaşındaki adamın dairesinde tam olarak ne olduğunu gösterebilecek hiçbir kanıt olmadığını savundu. Avukatlar ayrıca Levin'in telefonunun, zanlılara seks karşılığında bir ödeme olarak verildiğini iddia etti.

Her iki adamın da tutuksuz yargılanmasına karar verilirken, önümüzdeki hafta tekrar duruşma yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi