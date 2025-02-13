Milletvekilleri Komisyonu Terk Etmişti: DEVA Partisi'nden 'Zahide Yetiş' Tepkisi

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplantısına televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in katılmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP'li vekiller komisyon toplantısına katılmadı, DEM Partili vekiller ise Zahide Yetiş'in sunumunda "Kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" demesi üzerine toplantıyı terk etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen de Zahide Yetiş’in TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda sunum yapmasına sert tepki gösterdi.

Genel Kurul’da konuşan Ekmen, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu’nun gündüz kuşağı program sunucusunu davet etmesine ilişkin, “Merak ediyorum, Sayın Hulki Cevizoğlu ve komisyon, RTÜK’ün bile dayanamayıp soruşturma açtığı Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek” dedi.

Ekmen sözlerine şöyle devam etti:

“Bunlar tepkimizi dinlemeye değil bir bilirkişi, bir üstat edasıyla Komisyona sunum yapmaya, anlatım yapmaya geliyorlar. Dolayısıyla bunlar gelsin de Meclisin tepkisini dinlesin diye bir şey söz konusu değil.

İkinci olarak, bunun anlamı, bu hanımefendi gibi en az 4-5 ayrı kişinin de gelip Komisyonu saatlerce meşgul edeceğidir. Mesela, Deprem Araştırma Komisyonunda beton çalan müteahhitleri de çağırıp tepkimizi dinlesinler diye davet ediyor muyuz? İtiraz etmiyorum ama Komisyon behemehâl bu kararını gözden geçirmeli ve muhalefet milletvekilleri de bu sunumlara katılma kararını grup yönetimleri olarak dikkate almalı. Komisyon Başkanı bunda ısrar edecekse o zaman muhalefet milletvekilleri bu rezalete taraf olmamalı diyorum.”