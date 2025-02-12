Zahide Yetiş, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'nda Kadınları Suçladı! DEM Partili Vekiller Salonu Terk Etti

Gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş'in TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'na sunum için çağrılması tepki çekti. Yetiş, sunum sırasında "En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" deyince DEM Partili vekiller "Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem" diyerek komisyonu terk etti.

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, gündüz kuşağında yayınlanan "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

CEVİZOĞLU'NDAN 'ZAHİDE YETİŞ'TEN NE ÖĞRENECEĞİZ' DİYEN EKMEN'E TEPKİ

Komisyon Başkanı Cevizoğlu, Yeni Yol Grubu Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, komisyonla ilgili, "Bu sene aile yılı, komisyonda Zahide Yetiş’ten ne öğreneceğiz?" dediğini aktardı. Cevizoğlu, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın kaynaklarında medyanın rolüne değinildiğini, şiddetin artmasında medyanın rolünün tartışıldığını belirterek, "Suçluların da hükümlülerin de patolojik ve sosyolojik durumunu araştırmak bu komisyonun görevi. Bizim amacımız, Genel Kurul'a laf yetiştirmek değil, ama bütün arkadaşları davet ettik. Soru sormak isteyenlere gelip sorunuzu sorun dedik. Programlara eleştiri yapılabilir, ancak bunların hepsinin konuşulması gerekiyor. Biz burada toplumsal bir sorunun kaynaklarına inmeye çalışıyoruz. Çalışmadan, tembelce açıklama yapmak yanlış bir tavır. Konformist koltuklarınızdan kalkıp gelip burada soru sormanız gerekiyor. Genel Kurul’da oturup ahkam kesmek tembel bir iş" diye konuştu.

Zahide Yetiş, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'nda Kadınları Suçladı! DEM Partili Vekiller Salonu Terk Etti - Resim : 1

ZAHİDE YETİŞ'TEN SKANDAL SÖZLER

Komisyonda konuşan televizyon programcısı Zahide Yetiş, Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, "Milletvekilleri Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek?" şeklindeki sözlerine üzüldüğünü belirterek, "Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Zahide Yetiş, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'nda Kadınları Suçladı! DEM Partili Vekiller Salonu Terk Etti - Resim : 2

DEM PARTİLİ VEKİLLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Yetiş'in bu sözlerine tepki gösteren DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, "Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz" diyerek komisyon salonunu terk etti.

Zahide Yetiş, TBMM Kadına Şiddet Komisyonu'nda Kadınları Suçladı! DEM Partili Vekiller Salonu Terk Etti - Resim : 3

Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım ama yine de teşekkür ederiz" dedi. Yeni Yol Grubu Milletvekili Elif Esen de "Ben aslında çok objektif bir şekilde sizi katılıp dinlemek istedim, komisyon üyesi de değilim ama benzer görüşlerim daha da pekişti" diyerek komisyondan ayrıldı. CHP'li komisyon üyesi milletvekilleri ise komisyona hiç katılmadı.

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Kaynak: ANKA

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