Emekliler Bu Sözlere Çok Kızacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sonra Bir AKP'li İsim Daha... 'Bu Yılı 'Sabır Yılı' İlan Ediyorum'

AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan etmesine işaret ederek emeklilere 'sabır' dileyenler kervanına katıldı. Erdem'in "Bu yılı 'sabır yılı' ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin. Bu yılı bir geçiştirelim, 2026'da daha güzel olacak" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Erdem, Türkiye ekonomisini 'hasta' olarak niteledi.

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Vatandaş ekonomik zorluklarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık yaptığı 'sabır' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. AKP Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, Bozdoğan ilçe teşkilatını ziyaretinde yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekonomik olarak Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini kabul eden Erdem, "Dünyaya baktığınızda da dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Dünyada da işler iyi gitmiyor, 3. Dünya Savaşı esasen başlamış durumda. Ekonomik olarak zaten bir savaş var. Trump açıklıyor, 'vergileri yükseltiyorum' diyor, Çin'e karşı mücadele yapıyor. Dünyada yeraltı kaynakları noktasında, petrol, doğal gaz, diğer kaynaklar, madenler konusunda gittikçe azalan rezervler var. Bunun telaşı var dünya ülkeleri arasında. Bu madenleri nasıl elimizde tutabiliriz, nasıl elde edebiliriz gibi" ifadelerini kullandı.

Emekliler Bu Sözlere Çok Kızacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sonra Bir AKP'li İsim Daha... 'Bu Yılı 'Sabır Yılı' İlan Ediyorum' - Resim : 1

EMEKLİLERE SESLENDİ, 2025'İ 'SABIR YILI' İLAN ETTİ

Erdem, ekonomide zorluklar yaşandığını belirterek, Türkiye'nin 'en zor dönemi' geride bıraktığını iddia etti. Yaz ayları itibarıyla enflasyonun düşeceğini dile getiren Erdem, "Ekonomik sıkıntıları geride bırakacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan etmesine işaret eden Erdem, şunları söyledi:

Emekliler Bu Sözlere Çok Kızacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sonra Bir AKP'li İsim Daha... 'Bu Yılı 'Sabır Yılı' İlan Ediyorum' - Resim : 2

"Bu yılı Cumhurbaşkanı 'aile yılı' ilan etmişti. Ben de 'sabır yılı' ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin. Bu yılı bir geçiştirelim, 2026'da daha güzel olacak. Bir iki diş daha kemerleri gevşeteceğiz. Mehmet Şimşek Bakanımız dedi ki, 'bir iki diş daha, 2027 yılında gevşeme ile eski günlere dönme ihtimalimiz, imkanımız oluşacak'. Ama sabretmemiz lazım. Kaba bir tabirle, hasta ekonomik olarak sıkıntıdaydı, yoğun bakımdan servise alındı, tedavi devam ediyor. Olumlu gidiyor tedavi. Sonuçta inşallah taburcu olacak. Biz de siyasetimize emin adımlarla devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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