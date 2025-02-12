DEVA Partili Ekmen'den '6 Şubat' Tepkisi, 'Sözler Tutulmadı'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı zamanlarda dile getirdiği 31 vaadi hatırlatarak hükümetin depremzedelere verdiği sözleri yerine getirmediğini savundu.

Ekmen, 11 ilde 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından yapılan taahhütlerin büyük ölçüde karşılanmadığını belirterek, iktidarın afet yönetimi konusundaki eksikliklerine dikkat çekti.

2023 yılında doğal afetler ve fay yasasının çıkacağının söylemesine rağmen herhangi bir çalışmanın Meclise gelmediğini belirten Ekmen “Aradan geçen sürede yine atılan bir adım yok. Türkiye Afet Müdahale Planı güncellenmedi. Buna benzer çok sayıda örnek verebiliriz” dedi.

'20 YIL ÖNCE TECRÜBE ETMİŞTİK'

11 ili etkileyen depremlerde 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettiğimizi hatırlatan Ekmen, “İnsanların doksan altı saat arama ve kurtarma faaliyetlerine kavuşamadığı ve cesedini bulan ailenin dahi kendini mutlu ve bahtiyar hissettiği büyük bir trajediydi. 107 bin 213 vatandaşımızdan da birçoğu bugün vücudunda bir eksilmeyle bu depremin yaşattığı travmayı her an yaşıyor ve bize de hatırlatıyor. Arkadaşlarımız şöyle bir çalışma yapmışlar. Bu depremde, kurtarma faaliyetleriyle ilgili çok konu tartışıldı, kurtaramama hali büyük bir faciaya döndü" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası hazırlıkların yetersiz olduğunu vurgulayan Ekmen, "İliklerimize kadar yaşadık. Oysaki biz daha yirmi yıl önce İstanbul depremi, Yalova depremi nedeniyle zaten büyük bir tecrübe yaşamıştık” dedi.

'YAPILMAYAN VAATLER VAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerin deprem bölgesiyle ilgili verdiği vaatleri hatırlatan Ekmen, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı depremden sonra, ilk üç ay içerisinde temel atma törenlerinde, grup toplantılarında, Dolmabahçe toplantılarında ve kabine toplantılarının çıkışında bazı vaatler ve taahhütler veriyor topluma. Bunların, hepsini değil, bir kısmını arkadaşlarımız listelemiş; tamamen veya kısmen tutulmayan vaat sayısı 31 adet. Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir zorunluluk altında olmadan, tek yönlü bir iradeyle ortaya koyduğu taahhütlerin birçoğu gerçekleşmiş değil."

Ekmen ‘Bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda 650 bin konut yapılacak denmişti. 1'inci yılda 46 bin, 2'nci yılda 201 bin konutla dünyada emsali olmayan bir çalışmadan bahsediliyor. Bu 201 bini de depremzedenin içine yerleştiği 201 bin değil arkadaşlar, kurası çekilmiş hâlâ sorunları devam eden konutlar” şeklinde konuştu.

DOĞAL AFET YASASI NE ZAMAN GELECEK?

Taahhüt edilen Ulusal Risk Kalkanı Projesi’nin hangi aşamada olduğunu soran Ekmen, Afet Yönetimi Politika Kurulu kurulacağından bahsedilmesine rağmen kurul, üyeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi olmadığının altını çizdi. Fiber altyapısı, GSM tesis ve uydu bağlantılarıyla ilgili olarak birtakım vaatlerin verildiğini ifade eden Ekmen, “Bizim son bir yılda gündemimize gelen tek şey bu operatörlerin ücretlerini 3 kat artırması oldu, bu fahiş ücretlere karşı altyapıda nasıl iyileştirmeler yapıldığını bilmiyoruz. Mecliste sürekli olarak torba yasalarla Meclis çalıştırılmaya çalışılıyor ama seçim beyannamesinde AK Parti ‘doğal afetler ve fay yasasını çıkartacağz’ diye 2023’te taahhütte bulunmuş, Grup Başkan Vekili arkadaşımıza soruyoruz: 2023’te taahhüt edilen doğal afetler ve fay yasası ne aşamada, bunu Meclise ne zaman sunmayı düşünüyorsunuz? Kendi evini dönüştürmek için yeni arsalar Sayın Özhaseki tarafından vaat edilmiş; bu konuda atılan bir adım yok" diye konuştu.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

Dirençli kamu yatırımları yapıları projesinde sadece İstanbul’da İSMEP’te kısmi iyileştirmelerin olduğunu söyleyen Ekmen, Dirençli Şehir Konut Finansman Modeli’nin AKP’nin 2023 beyannamesinde olmasına rağmen herhangi bir adımın atılmadığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “Dijital yapı bilgi bankası kuracağız ve iki yıl içerisinde bütün Türkiye’yi bu bilgi bankasına kaydedeceğiz’ denilmişti. Aradan geçen sürede yine atılan bir adım yok. Türkiye Afet Müdahale Planı güncellenmedi. Buna benzer çok sayıda örnek verebiliriz. Sayın Murat Kurum kampanyasını olası büyük İstanbul depremi üzerine kurmuştu. Seçimi kaybetmiş olabilir, bugün Bakan. Aradan geçen süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini, gerekirse cebren de olsa bu yöne sevk etmek dâhil merkezî Hükûmet olarak olası büyük İstanbul depremine karşı hangi hazırlıklar yapıldı? Bu konuda hiçbir açık kaynakta geçen sağlıklı bir bilgi yok. Bunları da gerekirse arkadaşlarımıza takdim edebiliriz. Maalesef verilen sözler tutulamamıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi