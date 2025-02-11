DEVA Partili Karal'dan 'Faiz' Tepkisi! '7 Yılda Ayrılan Bütçe 27 Kat Arttı'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "israfla beslenen borçlanma alışkanlıkları yüzünden" vatandaşın daha fazla borçla ve faizle boğuştuğunu söyledi. Faiz giderlerinin toplam bütçedeki payının her geçen sene daha fazla arttığını belirten Karal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi sonrasında geçen 7 yılda faiz giderlerinin katlandığını vurguladı.

Hasan Karal, 2018’den beri faize aktarılan kaynakla ilgili de "2018’te 73,9 milyar lira, 2019’da 99,9 milyar lira, 202’de 134 milyar lira, 2021’de 180 milyar lira, 2022’te 310 milyar lira, 2023’te 674,6 milyar lira, 2024’te 1 trilyon 254 milyar lira faize harcanırken bu rakam 2025’te ise tam 1 trilyon 950 milyar lira öngörülüyor. 7 yıldaki artış tam 27 kat" ifadelerini kullandı.

'HALKIN REFAHINA DEĞİL FAİZ LOBİSİNE AKTARILIYOR'

DEVA Partili vekil, bu ekonomik tabloyu kabul etmenin mümkün olmadığını ifade ederek milletten toplanan paraların faiz lobilerinin cebine ve finans çevrelerine aktarıldığını şu sözlerle savundu:

“Bu vahim tablo, faiz giderlerinin toplam bütçedeki payının her yıl katlanarak arttığını gösteriyor. Şimdiye kadar bizden alınanlarla, bunca yıldır faize ayrılan bütçelerle her bir gencimize iş imkanı sağlanabilir, köylerimizdeki çiftçilerimize destek olunabilir, çocuklarımızın eğitimine yatırım yapılabilirdi. Sağlıkta, sosyal hizmetlerde, teknolojide ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye taşıyabilirdi. Ama bu paralar halkın refahına değil, faiz lobilerinin cebine, finans çevrelerine akıtıldı, hala akıtılıyor.

'EKONOMİK PROBLEM DEĞİL VİCDAN SORUNU'

Bu yalnızca ekonomik bir problem değil, vicdani bir sorundur. Çünkü her bir kuruş faiz ödemesi, aslında milletimizin geleceğinden çalınması demektir. Biz, milletimizin alın terinin bir kuruşunun dahi heba edilmesine karşıyız. Türkiye’nin kaynakları, faize değil, vatandaşın refahına harcanmalıdır. Bu ülke, faiz lobilerinin, finans çevrelerinin değil, halkın ülkesidir. Her bir vatandaşımız bilsin ki bu düzeni değiştirmek, milletin alın terine sahip çıkmak boynumuzun borcudur.”

Kaynak: Haber Merkezi