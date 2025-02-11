DEM Parti'den Yeni 'Öcalan' Açıklaması! Çağrıyı Ne Zaman Yapacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapması beklenen olası "silah bırakma" çağrısı ile ilgili "15 Şubat'a yetişmezse bile bu ay içinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi açıklama sonrası gözler İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çevrildi. Öcalan'ın örgüte "silah bırakma" çağrısı yapması beklenirken DEM Parti'den yeni bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bugünkü grup toplantısı çıkışında, Öcalan'ın yapması beklenen olası çağrı ile ilgili konuştu. Hatimoğulları, 15 Şubat'a yetişmese bile bu ay içinde bir çağrı geleceğini beklediklerini söyledi.

'AY SONUNA KADAR OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ'

Hatimoğulları, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularına "Çağrının 15 Şubat'ta yapılacağına dair medyada haberler yer aldı. 15 Şubat'a yetişmeyebilir çünkü heyetimiz Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne de ziyaretler yapacak. Aynı zamanda hem heyetimiz hem parti merkezimiz çeşitli istişareler yapıyor. Buradan çıkan sonuçlar da elbette Öcalan'a iletilecek. Yani 15 Şubat'ta olmasa da tahminimizce bu ay sonuna kadar tarihi bir çağrı gelebilir" yanıtını verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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