Gözler 15 Şubat'a Kilitlendi! DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Öcalan Ne Mesaj Verecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te parti grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ve DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasında terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın hangi çağrıyı yapacağı merak konusu oldu. 15 Şubat'ta videolu mesaj yayımlanması beklenirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın mesajının "Çanakkale ruhuna uygun" olacağını söyledi.

Çanakkale'de DEM Parti İl Örgütü tarafından Kepez Belediyesi Sosyal Tesislerinde Halk Buluşması düzenlendi. Halk Buluşmasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer katıldı.

Halk Buluşmasında partililere seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Bakırhan, Öcalan'ın önemli bir fırsat penceresi açtığını savunarak şöyle konuştu:

"'Gelin, Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada birlikte eşit haklarla yaşayalım' diyor. Buna itiraz edecek kimse var mı. Bir arada olmak, birlikte olmak, eşit olmak, yani insan vicdanına göre de dinimize, inancımıza göre de en doğrusu değil mi. Kamuoyu çok merak ediyor. Sayın Öcalan çağrı yapacak mı, çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir, anlatılabilir. Biz Sayın Öcalan'ın yanında değiliz. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak, 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajların geleceğini biliyoruz.

'ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK'

Ama kısacası şunu söyleyeyim; Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net. Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun, bu salonu dolduran, hepinize yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü orada Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama gelecek. Bu sürece destek vermenizi istiyorum."

Kaynak: İHA