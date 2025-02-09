Gözler 15 Şubat'a Kilitlendi! DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Öcalan Ne Mesaj Verecek?

15 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tarihi bir çağrı yapması merakla beklenirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakırhan, "Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net" ifadelerini kullandı.

Gözler 15 Şubat'a Kilitlendi! DEM Parti'den Çarpıcı Açıklama: Öcalan Ne Mesaj Verecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te parti grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı ve DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrasında terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın hangi çağrıyı yapacağı merak konusu oldu. 15 Şubat'ta videolu mesaj yayımlanması beklenirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın mesajının "Çanakkale ruhuna uygun" olacağını söyledi.

Çanakkale'de DEM Parti İl Örgütü tarafından Kepez Belediyesi Sosyal Tesislerinde Halk Buluşması düzenlendi. Halk Buluşmasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer katıldı.
Halk Buluşmasında partililere seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın kendisiyle görüşen iki heyete de çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Bakırhan, Öcalan'ın önemli bir fırsat penceresi açtığını savunarak şöyle konuştu:

"'Gelin, Çanakkale ruhuna uygun kardeşçe bir arada birlikte eşit haklarla yaşayalım' diyor. Buna itiraz edecek kimse var mı. Bir arada olmak, birlikte olmak, eşit olmak, yani insan vicdanına göre de dinimize, inancımıza göre de en doğrusu değil mi. Kamuoyu çok merak ediyor. Sayın Öcalan çağrı yapacak mı, çağrısında ne diyecek. Bunlar günlerce yorumlanabilir, anlatılabilir. Biz Sayın Öcalan'ın yanında değiliz. Ama Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesine dönük çok önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Türkiye'yi rahatlatacak, 85 milyon insanın tekrar kardeşçe, eşitçe bir arada yaşamasını sağlayacak mesajların geleceğini biliyoruz.

'ÇANAKKALE RUHUNA UYGUN OLACAK'

Ama kısacası şunu söyleyeyim; Sayın Öcalan'ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak. Sayın Öcalan'ın mesajlarında Çanakkale ruhu olacak. Bu kadar kısa ve net. Bugün burada bir arada olduğumuz bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma, hangi milliyetten, inançtan olursa olsun, bu salonu dolduran, hepinize yapılacak çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü orada Çanakkale ruhuna uygun bir açıklama gelecek. Bu sürece destek vermenizi istiyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Açıkladı: 'Öcalan Önümüzdeki Günlerde Tarihi Bir Çağrı Yapacak'DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Açıkladı: 'Öcalan Önümüzdeki Günlerde Tarihi Bir Çağrı Yapacak'Siyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
Abdullah Öcalan PKK Tuncer Bakırhan
Pendik'te Aynasını Kıran Motokuryeye Dehşeti Yaşatmıştı! İşte O Cani Sürücünün İfadesi... Aynasını Kıran Motokuryeye Dehşeti Yaşatmıştı
İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?