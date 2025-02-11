DEM Parti'den CHP'li Belediyelere Operasyona İlk Tepki

İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 9 belediyeden 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada operasyonun terör kapsamında gerçekleştirildiği belirtilerek “DEM Parti tarafından, yerel seçim stratejisi olarak belirlenen ve Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tutum belgesinde 'Kent Uzlaşısı' adı altında çerçevesi çizilen strateji kapsamında” yapıldığı aktarıldı.

DEM PARTİ: OPERASYON CHP’YE YÖNELİK

DEM Parti İstanbul İl Eşbaşkanı Murat Kalmaz, operasyonlara ilişkin Gerçek Gündem’e konuştu. Kalmaz şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anki durum nedir ne değildir bilmiyoruz. Doğrudan kent uzlaşısına bağlamak da gerçek dışı. Açıklama bu şekilde yapılmış olsa da bir süreci görmek gerekiyor. Bunun üzerinden gitmek doğru değil. CHP’nin üyelerine, CHP’nin belediye başkan yardımcılarına yapılmış bir operasyon. Bunun dışında farklı isimlendirilerek bize bağlanması durumu gerçekçi değil.”

‘GÖZALTILARI DOĞRU BULMUYORUZ’

Soruşturmalar kapsamında yapılan tutuklamalar ve gözaltılara da değinen Kalmaz şu ifadeleri kullandı: “Belediye başkanlarının tutuklanması ile başlayan bu süreci doğru bulmuyoruz. Bu ister CHP’ye yapılsın ister DEM Parti’ye ya da başka partilere dönük olsun; gazetecilere, demokratik siyasal alana yönelik operasyonları genel anlamda doğru bulmuyoruz. Kayyumlar, daha dün kadınların yapmak istediği açıklamaya izin verilmemesi, saldırılar bunları doğru bulmadığımızı, antidemokratik bulduğumuzu söylüyoruz. Belediyelere, siyasal alana, muhalefete dönük gözaltıları doğru bulmuyoruz.”