9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında

İstanbuL'da 9 belediyeye terör soruşturması kapsamında yapılan operasyonda aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu. 'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Siyasal Alan Yapılanması HDK (Halkların Demokratik Kongresi) içerisinde İstanbul ilinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyetleri kapsamında 2024 yerel seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi ve belediyelerde söz sahibi olarak görev yapmaya başlayan ve halen görevli olan kişilerin yakalanmasına yönelik; İlimiz 12 ilçesinde 11.02.2025 tarihinde yapılan operasyonel çalışmada 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, ikametlerde yapılan aramalarda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve şahıslara ait dijital materyallere el konulmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile Kartal Belediye Başkan Yardımcısı'nın odalarında arama yapılıyor.

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Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA