Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana deprem fırtınası devam ediyor. Dün gece saat 01.37'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Şiddetli depremler bölge halkını endişelendiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Dün akşam saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! Çok Şiddetli SallandıEge'de Deprem Fırtınası Sürüyor! Çok Şiddetli SallandıGüncel

Kaynak: AA

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Ege Denizi Deprem AFAD
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