Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Şiddetli depremler bölge halkını endişelendiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Dün akşam saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

Kaynak: AA