Ege Denizi'nde 5,1 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana deprem fırtınası devam ediyor. Dün gece saat 01.37'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ege Denizi'nde deprem fırtınası devam ediyor. Şiddetli depremler bölge halkını endişelendiriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.37'de merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-11
Saat:01:37:26 TSİ
Enlem:36.73361 N
Boylam:25.63556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OmZ1Fxb5ml@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Dün akşam saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: