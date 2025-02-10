İstanbul Valisi Davut Gül'den Necat Gülseven'e Taziye Ziyareti

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’in babası Hasan Gülseven’in vefatının ardından, İstanbul ve Diyarbakır’da taziye programları düzenlendi. Taziyelerin üçüncü gününde, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde mevlit okutularak dualar edildi. Aileyi bu zor günlerinde siyaset, iş ve bürokrasi dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı.

VALİ GÜL'DEN TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul Valisi Davut Gül de, Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'e taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, Gülseven ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün, Gülseven'e ziyaretinden fotoğraf paylaşıldı.

Valimiz Davut Gül, Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven vefat eden babası Hasan Gülseven için taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Gül, Gülseven ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.@gul_davut



📍#Beşiktaş pic.twitter.com/LA6sKdNKcZ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 9, 2025

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU DA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Hasan Gülseven için düzenlenen mevlit programına katılarak Necat Gülseven’e taziye dileklerini iletti. Aile dostları ve sevenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda, Hasan Gülseven’e dualar edilirken, Gülseven ailesi gösterilen destek ve dayanışmadan dolayı teşekkürlerini sundu.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağlık durumu nedeniyle bizzat katılamasa da Necat Gülseven’i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletmişti.

Kaynak: Haber Merkezi