Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! Çok Şiddetli Sallandı
AFAD, Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 10, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-10
Saat:23:16:24 TSİ
Enlem:36.7275 N
Boylam:25.48722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QVJUBn8lxz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2; derinliğini ise 8.2 kilometre olarak aktardı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 10, 2025
EGE DENIZI https://t.co/LC5wV6B1kP
10.02.2025, 23:16:29 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 8.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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