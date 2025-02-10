Ege'de Deprem Fırtınası Sürüyor! Çok Şiddetli Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2; derinliğini ise 8.2 kilometre olarak aktardı.

Kaynak: Haber Merkezi