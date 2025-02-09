Valilik İzin Vermemişti, CHP'den Eminönü'nde Filistin Mitingi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin’e destek mitingi düzenlemek için Galata Köprüsü’ne izin verilmemesinin ardından Eminönü’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği CHP'nin talebini “Nehirden denize özgür Filistin yürüyüşü” adı altındaki mitinge “belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhları” arasında olmadığı gerekçesiyle başvuruya olumsuz yanıt vermişti.

'ÇİFTE STANDARTLA KARŞI KARŞI KALDIK'

İktidara yakın Milli İrade Platformu’na 1 Ocak’ta aynı yerde aynı miting için izin verildiğinin altını çizen CHP'li Çelik, “Biz dün akşam buraya, basın açıklaması yapacağımız alana üç ayrı ses aracı planladık. Buraya bir kürsü koymak istedik. Bu basın açıklamasını o kürsüden yapmak istedik ama yine bir çifte standartla karşı karşıya kaldık. Burası tarihi yarımada, deyim yerindeyse şu anda bir abluka altına alınmış durumda. İnsanların buraya gelmesi engellendi. Burada durdurulmayan araçlar var. Daha yıl başında burada Gazze’yle, Filistin’le dayanışmak için bir miting yapıldı. O mitingin yapılmasına izin verenler burada bizim bir basın açıklaması yapmamızı yasakladılar. Kısa bir yürüyüş yapmamızı yasakladılar" ifadelerini kullandı.

"Son yıllarda Gazze’de yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır" diyen Çelik, şunları söyledi: "İsrail, dünyanın gözünün önünde çocuk, kadın demeden katliamlar yaptı. Son 1,5 yılda Gazze’de 50 bine yakın insan katledildi. 2 milyondan fazla insan yerinden edildi. Gazze yerle bir edildi. Hastaneler, okullar, yollar hatta çadırlar hedef alındı, bombalandı. İnsanların yuvaları, yaşam alanları, moloz yığınlarına çevrildi. Üstelik bunların hepsi tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. Bu insanlık suçuna karşı dünya ne yazık ki sessiz kaldı. İsrail, tüm uluslararası hukuk kurullarını hiçe sayarak soykırım ve katliamlar gerçekleştirdi."

İKTİDARA İSRAİL'LE TİCARET TEPKİSİ

İktidarın İsrail'e yeterince ambargo uygulamadığını ifade eden Çelik, "Ticaretin durduğunu söylüyorsunuz ama gemiler hâlâ İsrail’e gidiyor. Eğer gerçekten İsrail’in işgal ve soykırım politikalarına karşıysanız neden sevkiyat yolları hâlen açık durumda? Sadece iç kamuoyunu kandırmak için mi ticaretin durduğunu söylüyorsunuz. Meclis’te İsrail’le ticaretin araştırılmasına yönelik önergeler verildi. Bu önergeleri iktidar partisi neden reddetti? İsrail’e ticareti 26 kat arttıran bir iktidar, Filistin’in yanında olabilir mi?" diye sorular sordu.

'CUMHURBAŞKANI NEDEN SUSKUNDUR?'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına sert tepki gösteren Çelik, "Filistinlileri vatanlarından kopartmak, ülkelerini gasp etmek isteyen bu emperyalist işgalci anlayışı kınıyoruz. O topraklar Filistinlilere dedelerinden, atalarından emanet. Filistinlilerin tarihi mücadelesini yerle bir etmek istiyorlar. Siyasi iktidarın bu konudaki suskunluğu ülkemiz açısından vahim bir tablodur. Buradan soruyoruz. Filistin davasını yıllarca kendi siyasetinin bir aracı olarak kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden suskundur? ‘One minute’ diyerek ortalığı inleten Sayın Cumhurbaşkanı’nın aklına Filistin davası sadece seçim zamanları mı gelmektedir? Bu soruları iktidara yöneltirken biz CHP olarak bu insanlık dışı planın karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Biz bu emperyalist saldırganlığa karşı göğsünü siper etmişlerin evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi