CHP Adayını Seçiyor: Ön Seçim Tarihi Belli Oldu

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından erken seçim ihtimalini gündeme alarak, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı aldı. Parti Meclisi’nin (PM) aldığı karara göre, yaklaşık 1,6 milyon CHP üyesi 23 Mart Pazar günü sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirleme sürecinin erken olduğu yönündeki eleştirilere, “Erken seçimin adayı da erken belirlenir” diyerek yanıt verdi. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında, ön seçim tarihine ilişkin yetkinin Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) devredildiği öğrenildi.

ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİ

Geçtiğimiz pazar günü Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelmişti. Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, İmamoğlu ve Yavaş arasında adaylık konusunda tam bir mutabakat sağlandı. Ayrıca, iki ismin de partinin alacağı kararları kamuoyu önünde tartışmama konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Öte yandan, daha önce ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş’ın kararında bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi