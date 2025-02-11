DEVA Partili Ekmen 'Davetiyeli İhaleler'i Meclis Gündemine Taşıdı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, 6 Şubat 2023 depremlerinde yerle bir olan illere davetiye yoluyla verilen ihalelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. DEVA Partili Ekmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a davetiye usulü ile ihale verilmekten ne zaman vazgeçileceğini sordu.

SÖZLEŞME İLE İHALE BEDELİ ARASINDAKİ FARK NEDEN?

Deprem bölgesi ihalelerinin kaçı ve toplamda kaç milyara tekabül eden kısmının 21 B davetiye yoluyla verildiği sorusunu yönelten Ekmen, “21 B yoluyla verilen ihaleler ile bakanlık yaklaşık maliyetleri arasında oransal olarak ne kadar fark vardır? Bu farkın sebepleri nelerdir? Deprem bölgesinde davetiye yoluyla verilen ihalelerin ne kadarı taşeron firmalara devredilmiştir? Taşeron firmaların sözleşme bedeli ile ihale bedeli arasındaki fark ne kadardır? Bu fark neden kaynaklanmaktadır?” sorularını sordu.

RANTA KARŞI NE TEDBİRLER ALINIYOR?

Ekmen, davetiye usulüyle ihale verilmekten ne zaman vazgeçileceğini de sorarak Bakan Kurum’a şu soruları yöneltti:

“Bu uygulamanın kamuya zararı hakkında ne düşünülmektedir? Yine bu uygulamanın tasarruf genelgesi karşısındaki durumu nedir? Son olarak bu yasa ile getirilen imar transferi yetkisinin KOP uygulamalarında olduğu gibi bir ranta dönüşmemesi için hangi tedbirler alınmıştır, alınacaktır?”

Kaynak: Haber Merkezi