Sivasspor, Gaziantep Deplasmanına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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Sivasspor, Gaziantep Deplasmanına Hazırlanıyor

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, dinamik ısınma hareketleriyle start verildi.

Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, taktik programlarla idmanı sonlandırdı.

Sivasspor, Gaziantep Deplasmanına Hazırlanıyor - Resim : 1

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor, Gaziantep Deplasmanına Hazırlanıyor - Resim : 2

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi Spor
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Kaynak: İHA

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