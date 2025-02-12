Sivasspor, Gaziantep Deplasmanına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, dinamik ısınma hareketleriyle start verildi.
Ardından rondo çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, taktik programlarla idmanı sonlandırdı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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