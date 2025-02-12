Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı'na Togg Hediyesi: O Anlar Herkesi Güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Subianto, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından yemeğe geçti. Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere son olarak 2022'nin kasım ayında ziyaret ettiğim Endonezya'nın her defasında gelişip, büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, yerli elektrikli otomobil Togg'u Subianto'ya hediye etti. Erdoğan hediyeye ilişkin, "Togg'u ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nişanesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir. Rabb'im aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin diyorum, 1 Mart'ta kavuşacağımız özellikle Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Subianto'ya Togg'un özelliklerini anlattı. Espri dolu o anlar herkesi güldürdü.

Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın" diyerek aracın sessizliğine dikkat çekti.

O ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etmişti. Malezya Başbakanı İbrahim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği Togg'u ilk kez kullandığı anlar sosyal medya gündem olmuştu.

Sürücü koltuğunda Malezya Başbakanı İbrahim, sağ koltukta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu görüntülerde İbrahim, "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA