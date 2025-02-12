Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu

Yunanistan'un yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Parlamentoda yapılan seçimde oyların 160'ını alan Tasulas'ın 13 Mart'ta yemin etmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu

Komşu ülke Yunanistan’da görev süresi martta dolacak olan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek isim belli oldu. Yunanistan Parlamentosu’nda yapılan seçimde Yeni Demokrasi'nin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oy olarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

300 sandalye bulunan Yunanistan parlamentosunda 276 milletvekili oy kullanırken, PASOK adayı Tasos Yaniçis 34, SYRIZA adayı Luka Kaçeli 29 ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku 14 aldı.

Tasulas'ın, 13 Mart’ta yemin etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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