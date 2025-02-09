Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sivasspor, evinde oynadığı Beşiktaş maçından 2-0’lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi

Ligde dün sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, dinlenmeden bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının ilk hazırlığını gerçekleştirdi.

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi - Resim : 1

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alanda oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Beşiktaş maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise günü yenileme çalışması yaparak geçirdi.

Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi - Resim : 2

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda 3 puanı alabilmek karşı karşıya gelecek.

Spor Kulüplerine 'İflas' Tehdidi! ABD'den Ağır Vergiler GeliyorSpor Kulüplerine 'İflas' Tehdidi! ABD'den Ağır Vergiler GeliyorDünya
Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını AyırdıKayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını AyırdıSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivasspor Gaziantep Süper Lig
EuroLeague'de Haftanın En Değerli Oyuncusu Belli Oldu EuroLeague'de Haftanın En Değerli Oyuncusu Belli Oldu
Yeşil Sahalarda Korkunç Kaza! 16 Yaşındaki Taraftar Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı Metrelerce Yükseklikten Beton Zemine Çakıldı
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
Alanyaspor’a Almanya’dan Takviye Alanyaspor’a Almanya’dan Takviye
Fenerbahçe'de Alanyaspor Kamp Kadrosunda Birçok Önemli Eksik Fenerbahçe'de Birçok Önemli Eksik
ÇOK OKUNANLAR
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?
Çarpıcı 'Mansur Yavaş' İddiası: Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak 'Oyuna Sahne Dışında Kalarak Dahil Olacak'
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Zorunlu Olacak