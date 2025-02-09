Sivasspor, Gaziantep FK Maçının Startını Verdi

Ligde dün sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, dinlenmeden bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının ilk hazırlığını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alanda oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Beşiktaş maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise günü yenileme çalışması yaparak geçirdi.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadyumu'nda 3 puanı alabilmek karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İHA