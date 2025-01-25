Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, Sivasspor deplasmanında alınan 5-2'lik mağlubiyetin faturasını teknik direktör Sinan Kaloğlu'na kesti. Sarı-kırmızılılar, Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

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Kayserispor, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile Yollarını Ayırdı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi.

Son oynanan Sivasspor maçı sonrasında Kayserispor Kulübü yazılı açıklama yaparak Sinan Kaloğlu döneminin sona erdiğini kamuoyuna duyurdu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Gaziantep FK maçında takımın başına geçmişti.

Sarı-kırmızılılar, Kaloğlu döneminde 13 maça çıkarken, bu dönemde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.

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Kaynak: DHA-İHA

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