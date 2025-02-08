Alanyaspor’a Almanya’dan Takviye

Corendon Alanyaspor, Bundesliga2 takımı MSV Duisburg forması giyen milli oyuncu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Alanyaspor’a Almanya’dan Takviye

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 ara transfer döneminde defans hattını güçlendirmek amacıyla MSV Duisburg’da oynayan 20 yaşındaki defans oyuncusu Batuhan Yavuz ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Schalke U17, MSV Duisburg U17, Türkiye U17 ve Türkiye U19 formaları giyen Batuhan Yavuz, toplamda 57 maça çıkarken 4 gol katkısı verdi.

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Kaynak: İHA

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