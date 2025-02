Fenerbahçe'de Alanyaspor Kamp Kadrosunda Birçok Önemli Eksik

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Alanya'ya hareket etti.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. Lisansı çıkartılan yeni transfer Ognjen Mimovic de kafilede bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:



"İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun."

Kaynak: İHA