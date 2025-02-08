Ünlü Futbolcular Giydi, Slogan Belli Oldu! İşte Galatasaray'ın Yeni Forması...

Son dönemde birçok transfer haberiyle gündeme gelen Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu için tasarlanan forması tanıtıldı. Siyah renkli olan ve üzerinde işlenmiş aslan detayı barındıran forma, "Daima mücadeleye hazır" mesajıyla paylaşıldı.

'İÇİNDEKİ ASLANI ORTAYA ÇIKAR'

PUMA'nın özel tasarımı forma için "İçindeki aslanı ortaya çıkar" sloganı kullanılırken, formayı kulübün ünlü oyuncuları tanıttı. Tanıtımda futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ile basketbolcular Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora yer aldı.

Galatasara'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada "PUMA, Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladı" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi