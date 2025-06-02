Ünlü Türk Giyim Markası İflasın Eşiğinde: Bütün AVM'lerin Yıldızıydı

ZARA’DAN MANGO'YA, MASSİMO DUTTİ'DEN DİESEL'E KADAR ÜRETİM YAPIYORDU

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve bölgedeki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Uğur Balkuv Tekstil, bugüne kadar Hugo Boss, Zara, Mango, Massimo Dutti, Diesel, Esprit ve Timberland gibi global markalar için üretim yapıyordu. Ancak şirketin mali yapısında yaşanan bozulma, iflasın eşiğine gelmesine neden oldu.