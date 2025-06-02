Ünlü Türk Giyim Markası İflasın Eşiğinde: Bütün AVM'lerin Yıldızıydı
Bugüne kadar Hugo Boss, Zara, Mango, Massimo Dutti, Diesel, Esprit ve Timberland gibi global markalar için üretim yapan Türkiye'nin giyim devi Uğur Balkuv Tekstil, konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle Türkiye’deki sanayi devleri birer birer mali darboğaza giriyor. Tekstil sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve dünyaca tanınan markaların üretim tedarikçisi olan Uğur Balkuv Tekstil, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
ZARA’DAN MANGO'YA, MASSİMO DUTTİ'DEN DİESEL'E KADAR ÜRETİM YAPIYORDU
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve bölgedeki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Uğur Balkuv Tekstil, bugüne kadar Hugo Boss, Zara, Mango, Massimo Dutti, Diesel, Esprit ve Timberland gibi global markalar için üretim yapıyordu. Ancak şirketin mali yapısında yaşanan bozulma, iflasın eşiğine gelmesine neden oldu.
MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanındı. Aynı zamanda, konkordato sürecini gözetlemek üzere 3 kişilik bir komiser heyeti görevlendirildi.
YARGI SÜRECİ BAŞLADI, DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Mahkeme ilanında, konkordatoya itiraz etmek isteyenlerin, 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Şirketin konkordato davasına ilişkin duruşma ise 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00’te görülecek.
EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞTİ
Yıllardır kaliteli üretimiyle öne çıkan ve uluslararası moda devlerine tekstil ürünleri sağlayan Uğur Balkuv’un konkordato sürecine girmesi, sektörde şok etkisi yarattı. Ekonomik krizin etkilerinin derinleştiği bu süreçte, bu gelişmenin Türk tekstil sektörü açısından önemli bir sinyal olduğu değerlendiriliyor.