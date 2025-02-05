Ölüm Kalım Maçları Erken Başladı

Süper Lig’de ölüm kalım maçları erken başladı. Lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde olsa da her maçın önemi büyük. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli tabii. Kulüplerin 1 puan dahi kaybetme lüksü yok.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Nitekim geçen gün Kadıköy’de izlediğimiz maçta gördük pabucun ne kadar pahalı olduğunu. Fenerbahçe yine rezalet denilebilecek bir ilk yarı performansı sergiledi. Fenerbahçe kendi evinde yediği erken gollerle 0-2 geriye düştü Rizespor karşılaşmasında. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansının bağlı olduğu pamuk ipliği neredeyse kopma noktasına geldi. İlk yarıda penaltıdan bulunan gol de maçı çevirme konusunda umutlandırdı.

Rizespor önce 10, ardından da 78’inci dakikada 9 kişi kalınca ipler Fenerbahçe’nin eline geçti. Ancak bu kez Mourinho’nun öğrencileri ya kaleciyi ya da direkleri geçemedi. Sarı-lacivertli ekip verilebilecek her katkıya açtı ki daha İstanbul’a ayağının tozuyla inen ve henüz idman yapmamış Anderson Talisca bile kurtarıcı olarak girdi. Fenerbahçe, karşılaşmanın son bölümünde bulduğu 2 golle galibiyeti almayı bildi. Biraz klişe olacak olsa da geçen haftalarda Galatasaray için kullandığımız ‘Şampiyonlar böyle maçlarda belli olur’ cümlesini bu kez Fenerbahçe için kullanabiliriz sanıyorum.

ASLAN’IN PİLİ ERKEN BİTTİ AMA YETTİ

Lig lideri Galatasaray ise zorlu geçmesi beklenen maçta Gaziantep FK’nın karşısına çıktı. Aslan, karşılaşmanın ilk dakikalarında yeni transferi Ahmet Kutucu’nun golüyle öne geçti. Erken bulunan golle maçın kopmasını beklerken, devamı gelmedi.

Galatasaray’ın en büyük problemi belki de, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Osimhen’e sahip olsa da onu yeterince besleyememesi. Zaten oyuncunun bugüne kadar bulduğu gollerin büyük bölümünün penaltıdan olması da buna işaret ediyor.

Gol yollarındaki kısırlık Gaziantep FK maçında da kendisini gösterdi. Aslan, ikinci yarıda daha net pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Karşılaşma neredeyse başladığı gibi bitti. Çekirge bir maç daha sıçramış oldu.

Sezon başında sağladığı puan avantajı olmasa, bu kadro yapısıyla Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalinden dahi söz edemeyebilirdik.

Yeni transferler elbet bir dinamizm katacaktır. Ancak aşının tutması ne kadar zaman alacak? İşte burası düşündürücü.

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