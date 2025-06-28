Fenerbahçe Beko Efsanesi: ‘Aynısı ve Daha Fazlası İçin…’

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Fenerbahçe Beko, tüm inişlere çıkışlara rağmen sezonunda vites artırdı ve belki de kimsenin hayalini dahi kuramayacağı bir başarıya imza attı. Önce Türkiye Kupası’nı kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague’i de kazanarak Avrupa’nın zirvesine zaten oturmuştu.

Basketbol Süper Ligi’nde de Beşiktaş Fibabanka’ya karşı oynanan final serisi nefes kesen maçlara sahne oldu ve sürpriz olmadan şampiyonluğa uzanan taraf yine Fenerbahçe oldu. Bu noktada Beşiktaş’ı da tebrik etmek gerekiyor. Başantrenör Dušan Alimpijević’in öğrencileri finale kadar emin adımlarla geldiler ve hiç beklenmedik ama hak edilmiş bir şekilde finalde canla başla mücadele ettiler.

Fenerbahçe Beko’da da Šarūnas Jasikevičius adeta bir komutan gibiydi. Geçen sezonun yarısında göreve gelmesinin ardından ilmek ilmek işledi takımı. Fenerbahçe Beko bir yıldız takımı olmadı. Ancak, tek tek tüm parçaların bir araya getirilmesiyle bir bütün halinde devasa bir yıldıza dönüştü.

NBA yıldızlarından tutun da Euroleague’in gediklisi oyuncularından birçoğunun da Fenerbahçe Beko’nun organizasyonuna övgüler dizmesi boşuna değil.

Tabii burada futbol şubenin yönetimi ile basketbol şubenin yönetimini karşılaştırmadan edemiyor insan.

İkisi de aynı camia. Biri herkes tarafından övgülerle anılıyor, diğeri ise taraftarını yıllardır hüsrana uğratıyor.

Basketbolda doğru yapılan ne kadar şey varsa, futbolda yanlış yapılan şey o kadar.

Neyse… Kıyas şimdilik burada kalsın. Maksat başarılının hakkını vermek olsun.

DERYA YANNIER BÜYÜK ŞANS

Fenerbahçe Beko’da hakkının teslim edilmesi gereken isimler çok. Ancak biri var ki, adı Derya Yannier. Takımın genel menajeri.

Organizasyonun kurulmasında en büyük emeği olanların başında geliyor belki de. Başta Jasikevičius’u ikna edip takımın başına getirdi. Sonra koça verdiği tüm sözleri tuttu. Ve dahası, Yannier gelecek için de oldukça iddialı.

Yazımızı onun sözleriyle bitirelim:

“Aynısı ve daha fazlası için aç olmaya devam edeceğiz. Bu kulüp, bu şube çok daha büyük başarılar kazanacak.”