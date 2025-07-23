Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan ‘Orta Şekerli’ Kura

Temsilcilerimizin Avrupa arenasındaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Feyenoord’u çekerek ‘orta şekerli’ bir kura çekti. Beşiktaş ise, Shakhtar’ı elemesi durumunda daha kolay bir ekiple karşılaşacak.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Liglerin başlamasından hemen önce takımlarımızın Avrupa arenasındaki rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Ön Eleme Turu’nda yer alan Fenerbahçe, Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertli ekip açısından bakıldığında, buna ‘orta şekerli’ bir kura denilebilir. Zira zaman zaman başımıza bela olan Benfica da çıkabilirdi.

Feyenoord, Benfica’ya göre görece daha kolay gibi görünen bir takım olsa da Hollanda takımları Türk takımlarına karşı ters gelebiliyor. Fenerbahçe geçmişte Feyenoord’la 5 kez karşı karşıya geldi ve bu maçlardan 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 de beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan teknik direktör Mourinho da farklı takımların başında karşılaştığı Hollanda temsilcisine 3 kez boyun eğdirmeyi başardı.

Feyenoord’un şu sıralarda sakatlıklarla boğuşan bir takım olması, bu turda bize avantaj sağlaycaktır kuşkusuz. Ancak, turun kaybedilmesi durumunda Mourinho’nun da bahaneleri hazır gibi…
Portekizli teknik adam, geçen gün yaptığı bir basın açıklamasında, transferlerin yetişmemesinden dert yandı ve “15 gün sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacağız. Şu an kadromuzda eksikler var” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar sol bek Archie Brown ve forvet Jhon Duran takviyelerini yaptı. PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio’nun da yolda olduğu biliniyor. Uçaklar henüz kalmasa da…
Feyenoord taraftar forumlarında da Fenerbahçe ile eşleşilmesinden duyulan korku göze çarptı. Ki aynı korku, Türk taraftarlarda da var hiç kuşkusuz.

BEŞİKTAŞ’IN DA İŞİ ZOR

Avrupa Ligi’nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş da Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibini geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle eşleşecek.

Ancak, Kara Kartal için Shakhtar Donetsk oldukça zorlu bir sınav olacak. Ukrayna ekibinin başında da Arda Turan yer alıyor. Ve Türk takımları hiçbir zaman turuncu-siyahlı ekibe diş geçiremedi. Bu açıdan, Beşiktaş taraftarlarındaki endişe çok da yerinde…

Kara Kartal, Tammy Abraham, Orkun Kökçü gibi yıldızları kadrosuna katarak güçlendi. Bir şey söylemek için şu an erken olsa da dileyim temsilcilerimiz kolayca turlasın…

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