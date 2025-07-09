Süper Lig Devleri ve ‘Gazı Kaçmış Kola’

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Fenerbahçe, Al-Nassr’dan Jhon Duran’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün kasasından çıkacak paranın miktarı için değişik spekülasyonlar olsa da 20 milyon euroları aşacağı konuşuluyor. Ali Koç yönetimi ‘istifa’ çağrılarını püskürtmek için gaza basmış gibi görünüyor. Ancak, döneminin sonunda gelecek yönetim enkaz devralmasa bari.

Bir diğer müjde de Galatasaray’dan geldi. Geçen sezon Napoli’den kiralanan ve ligin dengelerini altüst eden Victor Osimhen’in sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği konuşuluyor. Galatasaray’ın Nijeryalı yıldıza 25 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor. Ancak iş burada bitmiyor. Napoli’ye de 60 milyon euroluk teklif yapıldığı ve bu teklifin de reddedildiği belirtiliyor.

Galatasaray kafaya koydu bir kere, Osimhen’e kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı giydirecek bir kere. Ancak, bundan sonrası çok kafa karıştırıcı. Çünkü bu kadar parayı bir oyuncuya tabiri caizse ‘gömmek’ diğer eksik noktalara yapılacak transferler için bir hayli kaynak sıkıntısı yaratacaktır.

Nasıl bir çözüm düşünülüyor ben işin içinden çıkamadım. Gelmeyen bir başarı her şeyi tepetaklak çevirebilir. Ortada ‘gazı kaçmış kola’ kalabilir. Dileyelim yıldız isim üst düzey performansını sürdürsün, bize de arkamıza yaslanıp izlemek kalsın.

Geçen sezonun ilk iki sırasını işgal eden takımlarımız paraları saçarken, Beşiktaş da atağa kalktı. Transferde kesenin ağzını açan ‘Kara Kartal’ Tammy Abraham ve Jurasek’i renklerine bağlarken milli yıldız Orkun Kökçü için de bastırıyor.

Orkun da Beşiktaş’a gelme isteğini belli ederken Portekiz ekibi Benfica’ya baskısını sürdürüyor.

En azından gelecek sezon ligimizi izlemek çok zevkli olacaktır. Sonrasında takımlarımız batarken izlemesi tam tersi olacak. Ama ne yapalım, anın tadını çıkarmaktan başka çaremiz yok.