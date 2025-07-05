Zeynep Sönmez, Türkiye’yi ‘Tenis Ülkesi’ Yapacak

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Teniste birçoğumuzun ömrü başkalarının başarılarını izleyerek geçti. Dünyanın en çok takip edilen spor branşı olan teniste, milli tenisçilerimizin daha düşük ölçekli turnuvalarda dahi ‘ilk turda veda etmelerini’ izledik.

Sonra Zeynep Sönmez birden ortaya çıktı. Adım adım ilerledi. Önce grand slamlerde ufak ufak adını ana tabloya yazdırdı.

Ve bu hafta, Wimbledon’da önce ana tabloya kaldı, ardından adını 2. tura yazdırdı. O da yetmedi, Zeynep, kadınlarda dünya 32 numarası olan Çinli rakibi Xinyu Wang’ı 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek 75 yıldır gömüldüğümüz uykudan bizi uyandırdı.

Bir grand slam turnuvasında 75 yıl sonra üçüncü tura kalan ilk Türk tenisçi Zeynep Sönmez oldu.

Şimdi rakibi biraz daha zorlu. Dünya 18 numarası Aleksandrova ile karşılaşacak.

Ancak Zeynep o kadar umutlu ve dirençli bir oyun ortaya koyuyor ki, hiç olmadığı kadar umutluyuz.

Zeynep, Türkiye’yi ‘tenis ülkesi’ de yapacak.

SULTANLAR LİGİ’NİN ATEŞİ HARLANIYOR

Vodafone Sultanlar Ligi’nde normal sezonun başlamasına daha çok var.

Ancak takımlarımız öyle kadrolar kurdu ki, liglerin başlamasını iple çekmemek elde değil.

Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı kurdukları kadrolarla yine şampiyonluğun en güçlü adayları olacak belli ki.

Ancak Galatasaray Daikin de sessiz ve derinden geliyor. Son olarak smaçör pozisyonu için Myriam Sylla’nın adı sarı-kırmızılı ekiple anılıyor.

Bu transfer gerçekleşirse kadro kalitesi geçen sezonun da önüne geçecektir hiç kuşkusuz.

Hadi ligler başlasın artık…