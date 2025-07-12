Her Şeye Rağmen Lig Heyecanlı Olacak

Süper Lig’in üç büyük kulübündeki transferler ve dedikodular, her şeye rağmen gelecek sezon için heyecanlandırıyor. Beşiktaş’ın da yarışa dahil olmasıyla işler daha da karışacak.

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Sercan C. Güler

Sercan C. Güler

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Fenerbahçe Jhon Duran, Galatasaray Sane, Beşiktaş ise Tammy Abraham ile ilk bombalarını patlattı. Geleceği konuşulan isimler de gerçekten parmak ısırtıyor.

Galatasaray, Osimhen transferini sonunda tatlıya bağlayacak gibi. Beşiktaş, Benfica forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’yü kadrosuna kattı katacak. Ki bu yazı yayımlandığında belki transferi duyurulmuş bile olabilir.

Fenerbahçe’nin de adeta abone olduğu PSG’den Milan Skriniar ve Marco Asensio’yu transfer etmeye çok yakın.

Tüm bu isimler konuşulurken, sık sık maliyetleri gündeme getirdik, takımların batacağından söz ettik. Bu kez bunu yapmayacağız.

Ne olursa olsun, gelenler, geleceği söylenenler taraftarların yanında beni de heyecanlandırıyor.
Takımların zaten boş olan kasaları biraz daha boşalacak olsa da bu isimlere heyecanlanmamak zaten elde değil.

BEŞİKTAŞ YARIŞTA

Son senelerde bana göre ligin rekabetçiliği büyük oranda düşmüştü. Bu eklemelerle Galatasaray-Fenerbahçe yarışından ziyade Beşiktaş’ın da kapışmaya dahil olabileceğini söyleyebiliriz.
Gözler hep Fenerbahçe ve Galatasaray’ın attığı adımlara çevrilirken, Beşiktaş da oldukça sessiz ve derinden hareket ederek iddialı bir kadro kurdu.

Özellikle büyük ölçüde netleşti gibi konuşuluyor, Orkun Kökçü’yü, Avrupa’nın 5 büyük liginde oynayabilecekken transfer etmek büyük başarı.

Resmi maçların başlamasını iple çekiyoruz. Çünkü bu kadrolar her şeye rağmen heyecanı diri tutacak gibi.

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