Süper Lig Devleri Kumar Oynuyor

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Liglerin sona ermesiyle taraftarların en çok heyecanlandığı dönem de geldi çattı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için harıl harıl transfer çalışmalarına başladı.

Yıllardır gelmeyen şampiyonluğun hasreti, tribünlerden gelen istifa çağrıları ve kongre üyeleri tarafından kulübü seçimli genel kurula götürmeyi hedefiyle başlatılan imza kampanyaları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u köşeye sıkıştırdı. Koç, zaman kazanmak ve tepkilerin gazını alabilmek için genel kurulun tarihi için eylülü işaret etti.

Fenerbahçe transferdeki sessizliği sonunda Al-Nassr’ın geçen sezon 77 milyon euro vererek kadrosuna kattığı Jhon Duran’ı renklerine bağlayarak bozdu. Oyuncu 21 yaşında ve gelecek vadetse yalnızca 1 sezon için konuşan paranın miktarı insanı hayretlere düşürüyor. Çünkü bu transferin maliyetinin 30 milyonlara kadar çıkabileceği konuşuluyor. Ki bu iş yalnızca Duran’la sınırlı da kalmayacak.

Oyuncu satışları da gelecektir Fenerbahçe’den ancak gelir gider tablolarının altüst olacağını öngörmek için müneccim olmaya gerek yok.

BEŞİKTAŞ ABRAHAM’I ALDI

Beşiktaş da İtalyan devi Roma’dan Tammy Abraham’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Yıldız oyuncu ile yapılan sözleşmenin ise 4 yıllık olduğu kaydedildi.

Oyuncunun sakatlık geçmişi akıllarda soru işareti yaratıyor ancak bir başka konu var ki benim için akıllarda en büyük soru işareti de bu.

Beşiktaş’ın bu transfer için Roma’ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe için bahsettiğimiz durum Beşiktaş için de geçerli.

‘OSİMHEN SEFASI’ ÇİLEYE DÖNDÜ

Galatasaray ise transferi ilk açan ekip oldu. Şampiyon ekip, Leroy Sane’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bu oyuncunun yıllık maliyeti sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro.

Öte yandan Galatasaray, taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen’in kalması için de çabalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncu için Napoli’ye 75 milyon euro ödenmesi kesin gibi bu transferin gerçekleşmesi durumunda.

Öte yandan, oyuncu için de 20 milyon euroya ulaşan maaş teklifi de gündeme gelen konular arasında.

Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan gibi isimler de sık sık gündeme geliyor ve pek tabii bunlar da bedavaya gelmeyecek, dünya yıldızı olarak görülen isimler.

İnsan sormadan edemiyor. Nereden geliyor kulüplerimizin etrafa saçtığı paraların suyu?