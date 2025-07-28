Orman Yangınları ve Ekosistem Tehdidi: Tarım, Su ve Gıda da Yanıyor

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Yangınların hangi bölgelerde çıkma ihtimalinin olduğu, yangınları başlatan unsurların neler olduğu, körükleyebilecek veya azaltabilecek faktörlerin çoğunu önceden biliyoruz.

Toprağımız, Canlılar, Gıdalarımız Yok Oluyor

Gıda-tarım sisteminin önemli bir parçası olan meteoroloji yönetimi, kendisiyle alakasız bir bakanlığa bağlandı. Kurumun yapısı ve kadroları yozlaştırıldı. Orman sistemi de kendisiyle alakasız bir bakanlığa bağlandı ve üst yönetimi tamamen liyakatsiz hale getirildi. Envanteri niteliksiz halde bırakıldı. Orman yangınlarına önemli destek sağlayan Türk Hava Kurumu’nun envanteri ve yapısı darmadağın edildi.

Yangın çıktığında hükümet kendi kendine sönmesini bekliyor. Yangın kendi kendine sönmeye başladığında ise kontrol altına aldık açıklaması yapılıyor. Günler sonunda koskoca bir ormanlık alan tamamen yanmış oluyor. Yanan sadece ormanlarımız değil, koskoca bir ekosistem. Orman yangınları tarım arazilerimizi doğrudan yok ediyor.

Toprak yapısını bozuyor. Topraktaki mikroorganizma dengesi bozuluyor, organik maddeler azalıyor. Verimli topraklar tahrip oluyor. Meyve-sebze üretiminde polenlerin taşınması için çok kritik öneme sahip arılar, kelebekler, kuşlar, yarasalar gibi polinatör canlılar da yanarak yok oluyor. Meyve-sebze üretimi için kritik olan doğal polinasyon süreçleri ciddi zarar görüyor.

Kutuplaşma Siyasetiyle Sorunlar Maskeleniyor

Ormanlarımızın yanarak yok olması su döngüsüne de zarar veriyor. Ormanlar su tutma ve yer altı su kaynaklarını besleme işlevi görür. Yangınlar bu işlevi azaltarak su kaynaklarının azalmasına yol açıyor. Su kaynaklarında yangın nedeniyle oluşan kirlilik ve çökelme, tarımsal üretimde kullandığımız suyun kalitesini düşürüyor ve gıda güvenliğimizi tehdit ediyor.

Yangın söndürme sırasında kullanılan kimyasallar ve yangın sonrasında oluşan küller gıdalarımıza ağır metal ve toksik madde bulaşma riskini artırıyor. Orman yangınları tarımsal üretimde düşüşe neden oluyor. Yangının ardından tarımsal geçimini kaybeden halkımız kentlere göç etmek zorunda kalabilir. Sosyal yardım ve destek ihtiyacı ortaya çıkar. Sonuç olarak düşük gelirli ve savunmasız yurttaşlarımızın gıdaya erişimi daha da zorlaşır, gıda hakkı ihlali daha da ağırlaşır.

Orman yangınlarıyla mücadele için plan ve strateji geliştirmeyen, yangın sonrasında rehabilitasyon ve acil destek mekanizmalarını kuramayan, gıda-tarım politikalarına yönelik güvensizliği derinleştiren iktidar, başarısızlığını toplumsal kutuplaşmayı artırarak maskeleme yolunu tercih ediyor. Bu tutumuyla tutarlı ve rasyonel gıda politikaları oluşturulmasının önüne set çekiyor.